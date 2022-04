Llaman de números desconocidos para evitar asistencia a consulta

A unos días de realizarse la consulta ciudadana para la Revocación de Mandato , hay casos de llamadas locales telefónicas pidiendo votar en contra del presidente de México , Andrés Manuel López Obrador , o en su defecto, no asistir.

Es a través del número celular 921-411-5019 de donde se hacen las llamadas, en las que se escucha una grabación con voz de hombre; en caso de no contestar, este número deja un mensaje en el buzón de voz.

"En la Revocación de Mandato y digamos con fuerza: ´¡Fuera AMLO, fuera López Obrador!´", es el mensaje que constantemente se repite.

Es preciso mencionar que el domingo 10 de abril se hará la consulta de la Revocación de Mandato, en la que la ciudadanía tendrá la decisión de permitir o no a López Obrador seguir como presidente de la República Mexicana.

Estas llamadas también se hicieron a ciudadanos de municipios como Nanchital y Moloacán; en otros casos solicitan a la ciudadanía no acudir a la consulta ciudadana, con el mensaje: "Este 10 de abril no salgas a votar a favor de AMLO, di NO a la revocación de mandato".