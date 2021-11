Llaman a abuelitos a cuidar sus pensiones de falsos Servidores de la Nación

Abuelitos son alertados para que no se dejen engañar por personas que se quieran hacer pasar por Servidores de la Nación para quitarles la tarjeta de la Pensión del Bienestar para el Adulto Mayor.



Aunque hasta el momento no han registrado ningún caso, la Delegada Regional de Programas Sociales Dorian Guadalupe Barredo Archi, pidió a las personas de la tercera edad no compartir sus datos personales, ni entregar el plástico a sujetos desconocidos.



"Esta es una tartera como cualquier otra de banco que pudieran tener, entonces es muy importante que la resguarden, que no compartan su información personal con nadie, sobre todo los datos e información que trae el plástico, no se dejan engañar por alguien que se haga pasar por servidor de la nación o personal de bienestar y le solicite su tarjeta, que ellos sepan que nosotros no realizamos eso, jamás lo pedimos para ningún trámite", explicó.



Dijo que se han enterado de algunos casos a través de las redes sociales, sin embargo los abuelitos no han acudido directamente a las oficinas del Bienestar a reportar esta situación, aunque si han captado el reporte por extravío, apoyándolos a efectuar los trámites ante el banco para que se les reponga.



Tan solo este lunes en Villa Allende se efectuó la entrega de la tarjeta Pensión para el Bienestar para el Adulto Mayor a un total de 476 abuelitos registrados en la primera y segunda etapa del programa, se estima que sean al resero de 5 mil en la región sur de Veracruz.



"Todavía continuamos hasta el día 30 de noviembre realizando estas incorporaciones para la pensión del bienestar de los adultos mayores, pueden acudir a nuestra oficinas de Quevedo 420 con su documentación, ahí se les puede atender", comentó.



Se prevé que el padrón de incorporación llegue a 9 mil abuelitos.