llama_a_imss_a_no_excederse_y_comer_balanceado_durante_diciembre

Para evitar descompensaciones a la salud en personas con problemas de obesidad , diabetes y enfermedades crónicas generativas , el Instituto Mexicano del Seguro Social pidió a los pacientes no excederse en el consumo de alimentos y bebidas que podrían poner en riesgo su salud.

"Al ser alimentos ricos en azúcar y grasa, lo conveniente es, disminuir la cantidad de otros alimentos como pan de dulce, refrescos o gelatinas", dijo.

Para las personas prediabéticas y diabéticas, la recomendación es preparar el ponche sin azúcar, canela o miel, dado que las frutas contienen azúcar natural.

"Es conveniente usar sólo frutas que se comen con cáscara por ejemplo guayaba, manzana, ciruela, tejocote, ciruela-pasa, porque tienen muy buena cantidad de fibra. En cambio, se debe evitar la caña o la piña, ya que están muy cargados de azúcar y pueden provocar elevación de la glucosa", apuntó el especialista en Nutrición.

El encargado de la Coordinación Delegacional en Nutrición explicó que es recomendable realizar alguna actividad física que contribuya a evitar altas de glucosa, grasa de reserva y triglicéridos.

"Basta con caminar 30 minutos seguidos, no cuentan los traslados o el transitar para realizar las actividades habituales, lo ideal es destinar el tiempo para realizarlo, de preferencia diariamente y si no es posible, al menos tres veces a la semana, pero intercalados, es decir, un día sí y uno no, ya que de esta forma el cuerpo lo aprovecha mejor y va tomando un ritmo adecuado", concluyó Pardo Nolasco.