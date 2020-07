Liz Flores es 'La Voz' de Coatzacoalcos; agradece apoyo

Liz Flores, es representante de Coatzacoalcos en La Voz México', prestigiado concurso de canto a nivel nacional.





La porteña de 39 años logró conquistar el oído del cantautor venezolano Ricardo Montaner, haciéndolo girar su silla al escuchar su interpretación en inglés de 'Careless Whisper' de George Michael.





Con su potente voz, carisma y personalidad Diana Lizbeth Flores, audicionó en el programa 'La Voz' que se transmitió este martes en TV Azteca.





Representará a Coatzacoalcos con orgullo





En Entrevista para Diario del Istmo dijo sentirse orgullosa de representar a Coatzacoalcos; lugar donde ha vivido desde su niñez y formado su familia.





La cantante reconoció que la idea de participar en este proyecto nacional fue de su esposo quien la motivó a luchar por este sueño.





"Un día regresando del trabajo mi esposo me dijo que un conocido le había dicho que mandara un vídeo mío y él lo mandó sin consultarme, pero yo no quería y como a los dos meses y 10 días me hablaron y me pidieron más vídeos, me dijeron que les había gustado mucho el primero y no me la creía", comentó





Desde joven ha tenido gusto por la música





Desde muy joven se ha dedicado a la música, desarrollando su talento nato, actualmente es vocalista del grupo Master Class Veracruz, con el cual se ha dado a conocer en diferentes municipios y estados del sur del país.





"Fue una experiencia muy bonita, conoces a mucha gente y estar tan cerca de estar de estos artistas y en ese escenario el saber que la gente te va a ver a nivel nacional es algo muy muy bonito"





Agradeció el apoyo recibido





Con gran emoción, Liz Flores expresó que desde que se dio a conocer su participación sus compañeros del sindicato de la sección 10 de la Terminal Marítima Pajaritos de Petróleos Mexicanos le externaron sus muestras de cariño y apoyo incondicional.





Agradeció el afecto de sus compañeros, así como de sus familiares y amigos que la acompañan en este sueño profesional.





"Tengo el apoyo de todos mis compañeros en marina, tengo el apoyo de la sección 10 que encabeza nuestro líder Jorge Wade González, del delegado Gilberto, de mi esposo, mis hijos, mi familia y mis amigos".

En los próximos días iniciará la siguiente ronda en donde se enfrentará a 42 participantes y luchar por quedar dentro de los 10 finalistas.