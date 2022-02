Litigios impiden activación de videocámaras en Coatzacoalcos

Las más de cinco mil videocámaras de vigilancia no pueden reactivarse debido a que hay tres litigios que impiden su uso, reveló el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien añadió que se llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa Comtelsat.

"Pregunten si no fue un fraude lo de las cámaras de seguridad, pregúntenle si funcionan o no, es tremando, pero no sólo eso, además se les dieron todas las condiciones para que se defendieran legalmente, imagínense que para volver a poner las cámaras tenemos que librar tres litigios, digo, para los que llegan a decir: ´es que no se ha hecho nada´, porque no saben que hay que pelear tres litigios enormes", señaló García Jiménez el pasado lunes en su conferencia de prensa.