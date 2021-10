Liquida Acayucan 16 millones en energía, agua e impuestos

José Alberto Toledo Toledo, tesorero municipal de Acayucan, afirmó que hace unos días esa dependencia federal requirió un pago de 400 mil pesos a la administración municipal bajo el argumento de ser un pasivo de la administración pasada, que no fue cubierto en el convenio 20/20 que habían firmado con la Comisión.

Expuso que en ese acuerdo se acordó la liquidación de adeudos dejados por la administración de Fabiola Vázquez Saut y la de Marco Antonio Martínez Amador, mismo que ascendía a más de tres millones de pesos.

La actual administración, explicó, no obstante que el acuerdo era para cubrirse hasta julio del 2021, liquidó en mayo 3 millones 529 mil pesos de ese acuerdo, más otros accesorios para el mismo fin. Así, se suponía que había quedado saneado cualquier deuda que existiera y que se habría liquidado el pasivo heredado. Sin embargo, hace unos días la misma dependencia requirió un nuevo pago, por concepto de consumo de energía del centro deportivo el Greco.

*Más de 16 millones de pesos perdió la actual administración en deudas pasadas.

El tesorero municipal afirmó que la actual administración no dejará deuda pública para que no se generen los mismos problemas que ellos tuvieron que enfrentar como consecuencias de deudas no pagadas por los alcaldes anteriores a Cuitláhuac Condado Escamilla.

Expuso que tan solo de retenciones por concepto del impuesto sobre la renta (ISR), se liquidó este año 9 millones de pesos que fueron descontados de las participaciones por ser una deuda que provenía del 2016.

De pagos al Instituto de pensiones del Estado (IPE), aun se están pagando en plazos la cantidad de 2 millones 36 mil pesos que serán cubiertos este mes de octubre y a la Comisión del Agua también se le terminará de cubrir la cantidad de 227 mil pesos de un total de más de 350 que dejó la administración de Marco Antonio Martínez Amador.

Fueron, dijo el encargado de las finanzas publicas, cerca de 16 millones de pesos que saneó el actual ayuntamiento y que fue en detrimento del desarrollo de Acayucan porque se tuvo que reducir el programa de obras públicas.