Líder de CNC toma protesta al comité directivo en Acayucan

Al tiempo de señalar que el campo en la zona sur de la entidad ha sido abandonado por el gobierno federal y que lo terminó de sepultar el retiro del presupuesto; Manuel Garrido Sánchez, líder de las comunidades agrarias de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Veracruz tomó protesta al comité directivo en Acayucan.

Entrevistado sobre las condiciones de los campesinos en la entidad, Garrido Sánchez explicó que el retiro de los 33 mil millones de pesos al presupuesto les viene a dar prácticamente el "tiro de gracia".

"Hay cero pesos para el campo mexicano, en Veracruz hay total desconcierto debido a que hasta el momento tenemos un 40 por ciento del campo sin sembrar, hay escasez del grano, no hay proyectos, estamos en el olvido, por ello se han implementado algunas acciones para paliar esta situación como convenios con fundaciones", dijo.

Abundó en que desafortunadamente a sus diputados les han desechado las propuestas para el mejoramiento de ese sector.

Señaló que actualmente no hay paquetes tecnológicos en apoyo al campo, no hay un fomento a la agricultura y los programas sociales no están funcionando.

Durante la reunión en la que estuvo presente el representante de la CNC nacional Víctor Manuel Galicia Ávila, la delegada Mirna Anzalmetti, el líder materialista local Erasmo Escribano Molina, se tomaron protesta al comité local conformado por José Manuel Guillén Bravo, secretario general; Miguel Ureña Gómez, secretario de trabajo; Rubén Meljivar Trinidad, tesorero y Molina Escribano como secretario de acuerdos.

Los lideres cenecistas prevén un 2021 difícil para el campesinado sin embargo señalaron trabajarán para mejorar este sector.