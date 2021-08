leyes_retrogradas_no_defienden_a_comunidad_lgbt_en_veracruz:_luis_giovanni

En el estado de Veracruz existen leyes retrogradas que no defienden los derechos de la comunidad LGBT , así lo dio a conocer Luis Giovanni Pérez presidente del Colectivo Ambient Tales de Coatzacoalcos , tras la aprobación de los matrimonios igualitarios en Yucatán.

"No es posible que en la república mexicana hayan 22 estados que ya han legislado en cuestiones de matrimonio y Veracruz sea uno de esos diez estados que todavía continúa con leyes retrogradas, con leyes que no avanzan, que lastimosamente no hacen nada por la comunidad LGBT", comentó.

El entrevistado hizo un llamado a los diputados para que propongan leyes conforme a los principios que se manejan en el estado, por lo que esperan que la próxima legislatura presente iniciativas que permitan aprobar los matrimonios igualitarios y Veracruz se convierta en el estado número 23 en contar con esta figura jurídica.

"Le hago un llamado a los legisladores del estado que legislen conforme a los principios que se manejan en nuestro estado laico, porque ese es uno de los problemas que lamentablemente no han podido superar en nuestro estado y espero que la próxima legislatura tome cartas en el asunto y finalmente haga historia porque pasaron totalmente gris", expuso.

Cabe recordar que fue en esta semana cuando el Congreso de Yucatán aprobó, con 20 votos a favor y cinco en contra, el matrimonio igualitario, con lo cual Yucatán se convierte en el estado número 22 del país en contar con esta figura jurídica.

Para lograr el matrimonio igualitario en su tercer intento, se llevó a cabo una larga sesión de más de cuatro horas, donde los diputados de las seis fracciones que integran la 62 Legislatura de Yucatán debatieron sobre el tema, para luego decidir con su voto.