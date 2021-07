Les cobran por aprobar verificación, denuncian anomalías

Los inconformes mencionaron que tras acudir a las citadas instalaciones el pasado 25 de junio, luego de haber afinado el automóvil Nissan Platina modelo 2005 de placas YHV8000 del estado de Veracruz, un empleado del lugar les dijo que le dieran 750 pesos para que aprobaran la verificación, situación que no aceptaron, ya que para ello le habían invertido al auto con refacciones como bujías, aceite y mano de obra, por lo que mejor volverían para darle otra revisión.

La familia Durán acudió a revisión del auto el 28 de junio para ir a de vuelta a la verificación el 29, donde les indicaron que no pasaban, que de los tres exámenes que les hicieron, solamente pasaban dos, pero que el tercero no lo aprobaron, por lo que tendrían que hacer otra vez el trámite, con el respectivo costo.

Ante tal situación que señalan de arbitraria, ya que todo indica que por no darle "mordida", fue que no los aprobaron, pero que no están dispuestos a caer en la corrupción, solicitando que se intervenga en torno a esta situación, ya que posiblemente estén pasando otras personas por la misma situación.

Ellos solicitaron hablar con el encargado del lugar, pero el mismo empleado les dijo que rara vez acudía, por lo que tendrían que hacer otra vez su examen.

