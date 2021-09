Le regresa el cáncer a Richi, presidente de Paya Coatza

"El Cáncer regresó, como sabía regresaría más agresivo pero nunca imaginé que fuera tan pronto , menos aun con el (90%) en todo mi cuerpo, así que no hay mucho que decir", expresó.

La noticia causó consternación entre sus amigos y seguidores quienes por mucho tiempo han conocido la lucha constante de Richi para sobrevivir a está enfermedad.

Cabe señalar que el pasado mes de junio los médicos le informaron a Ricardo que estaba a curado de la Leucemia Linfoblástica Aguada, noticia que compartió con todos sus seres queridos,sin embargo está enfermedad regresó y ahora con mayor fuerza.

"Habrá mil preguntas , que yo tampoco entiendo como es posible si en junio me dijeron que estabas sano ?, En junio dijeron que estaba libre de enfermedad? Amigos , conocidos , familiares algunos no lo saben apenas se enteraran por esta publicación pero por aquellas personas que me han estado apoyando desde que caí en cama y han preguntado por mi salud sentía en mi corazón la necesidad de expresarles mi agradecimiento y compartirles cuál es la situación que estoy atravesando", publicó en su cuenta de Facebook.

Actualmente Richi se encuentra internado en la clínica de especialidades UMAE en la ciudad de Mérida Yucatán donde los médico intentan una vez más salvar su vida .

El tratamiento es costoso por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía altruista, quienes gusten colaborar con él pueden hacerlo a través de la cuenta de débito Banamex 5256 7822 1698 7894 a nombre de Ricardo Cabrera nolasco o Banco azteca guardadito

4027 6657 5610 1185.

"Si Dios pone en tu corazón el apoyarme en mi tratamiento dejaré el número de mi tarjeta de débito y la de guardadito de banco azteca, por ahora estoy internado y en cuanto tenga oportunidad trataré de hacer rifas para intentar solventar los gastos de mi tratamiento", puntualizó.

Cabe mencionar que también fue víctima de Covid-19 y al realizarle los estudios fue donde le detectaron nuevamente el cáncer.

