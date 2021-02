Le llega ayuda a doña Cornelia, tras ser difundido su caso

Personas altruistas hicieron posible que la situación crítica económica de la señora Cornelia Altamirano Gómez, de 72 años cambiara rotundamente, gracias al apoyo y solidaridad para con ella.

Decenas de ciudadanos de municipios como Minatitlán, Nanchital, y de estados como Monterrey, Tijuana e incluso de ciudades como Carolina del Norte ubicada en Estados Unidos, acudieron al llamado y de manera desinteresada le hicieron llegar apoyo con despensa y económico.

" Estoy muy agradecida porque han venido a mi casa personas y me han traído comida, personas de la iglesia me han venido a visitar y hemos orado, también me han llamado de Tijuana, Monterrey y otros lugares", expresó.

Desde que se dio a conocer su historia a través del Diario del Istmo el apoyo empezó a fluir, jóvenes y personas adultas no dudaron en compartir alimento, ropa y dinero para ayudarla a subsistir Durante este tiempo de pandemia.

"El apoyo ha sido increíble, yo no me lo esperaba ahora tengo en mi casa despensa suficiente para los meses que vienen, lo único que salgo a comprar es tortilla...tengo de todo, papel de baño, galletas, leche,sopas, detergentes, en fin es mucha la ayuda que he recibido", dijo conmovida.

Doña cornelia se encontraba padeciendo la crisis económica que afecta a decenas de comerciantes que viven al día.

En días pasados dimos a conocer que la abuelita no contaba con recursos para comer, ni para sus medicamentos y mucho menos para costear los gastos del hogar, por ello se solicitó el apoyo a través de este medio informativo para ayudarla a sobrevivir durante el tiempo de contingencia sanitaria.

"Quiero agradecer a todos los que me han ayudado decirles que Dios les bendiga y les dé más su ayuda es muy importante para mí y gracias a ustedes voy a poder subsistir durante varios meses muchas bendiciones para todos", agregó.

esa persona de la tercera edad lleva más de 30 años comercializando sus frutas como nanches y ciruelas curtidas a las afueras de la iglesia San José, en Coatzacoalcos.

Todos los días coloca su puesto en horario de 17:00 a 22:00 horas, quienes deseen conocer la a y la podrán encontrar de lunes a viernes.