Le explota cohete en la mano a porteño; reciben el año en Urgencias

Un amargo inicio de año es el que tuvo Jorge Luis N de 30 años, ya que resultó con heridas graves al momento que un cohete le explotó en la mano derecha.

Estos hechos ocurrieron la noche del 30 de diciembre, cuando el ahora lesionado se encontraba junto a otras personas quemando cohetes en un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos.

Sin embargo, a uno de estos artefactos explosivos se le quemó la mecha y le explotó en la mano sin darle tiempo de arrojarlo a otro lado, ocasionándole lesiones en tres dedos de la mano derecha.

"Estaba con unos amigos quemando cohetes y supuestamente compraron unas chispitas y no sé qué cosa y un cohete que no se ve tan peligroso, pero dice que se le acabó rápido la mecha que no le dio tiempo de tirarlo y le lastimó los dedos, fueron tres dedos, le floreó. De uno dice que le van a cortar un pedazo y de los otros dicen que se lo van a reconstruir y no sé, eso fue lo que me dijo el doctor", señaló su madre.

Asimismo dio a conocer que la cirugía de su hijo estaba programada para la tarde del 31 de diciembre en el Hospital Valentín Gómez Farías donde fue ingresado y ha estado recibiendo la atención médica necesaria.

Por ello esta familia porteña recibió el año 2021 en las inmediaciones del área de urgencias del nosocomio ante esta situación, la madre de Jorge Luis recalcó a los padres de familia que no permitan que sus hijos jueguen con pirotecnia, ya que las consecuencias pueden ser fatales en cuestión de segundos.