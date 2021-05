Las madres son el corazón de la familia: Amado Cruz Malpica

Y añadió: "Sin duda en ellas recae la responsabilidad de educar a los hijos, de estar pendientes de ellos en todos los aspectos ya que en muchos casos son jefas de familia"; les agradezco que de forma previa a que se celebre el Día de las Madres me acompañen un rato", manifestó.

Su esposa, Esther Mortera Zetina, en su primera declaración a medios en esta campaña, dijo que el amor de madre es infinito y envió una felicitación: "A todas las madres que Dios me las bendiga, me las cuide y me las proteja, nosotras, aunque los hijos estén grandes seguiremos siendo mamás, es un amor que nos llevamos a la tumba."

Con la presencia de las candidatas a síndica, Ana Bertha Hernández y a regidora, Yahaira Tadeo, el abanderado de Morena expresó que ambas, mujeres y madres, son ejemplo del reconocimiento de los derechos que les corresponden en su carácter de integrantes de la sociedad humana.

"Hoy las mujeres tienen el 50 por ciento de representación en las Congresos Locales y Federales y tendrán el 50% de representación en el Cabildo de Coatzacoalcos, sin duda van a seguir en esta ruta de consolidación que ya no tiene retorno."

El candidato a la alcaldía expresó que en nuestra sociedad las que mandan, las que disponen, las que administran las cuestiones de la familia con el corazón, son ellas, quienes además son madres de todo de tipo de personas y en un alto número de casos también son papá y mamá o aportan trabajando para la casa"

En el salón se dieron cita mamás de las colonias: San Martín, María de la Piedad, Popular Morelos, Guadalupe Victoria, San Silverio, Nueva Calzadas, Francisco Villa, Nueva Obrera, Constituyentes, Lázaro Cárdenas, Puerto México, Luis Echeverría, Estero del Pantano, Olmeca, Playa Sol y Gaviotas.

Ante las decenas de mamás que refrendaron con porras su apoyo a la Cuarta Transformación, Amado Cruz admitió que las madres serán determinantes en los resultados del 6 de junio, ya que constituyen más del 50 por ciento del padrón electoral y en muchos casos por ser mamás y esposas, inciden en el resto de los votantes.

Tras ser agasajadas con un espectáculo musical y degustar bocadillos y bebidas, las madres de los diversos sectores populares que se dieron cita en el salón Playa Forum, apreciaron un video donde se mostró la historia personal y el trabajo político del aspirante a la presidencia municipal.

"Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, gracias por permitirme saludarlas y decirles que hay un reconocimiento de toda la sociedad por el trabajo que realizan, espero que mañana la pasen felices con sus familias y les agradezco por darse un tiempo para estar hoy con nosotros".

Durante el evento se aplicó un filtro sanitario en el que se otorgaron cubre bocas y gel antibacterial para protección de todos.

