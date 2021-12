Lamenta Diputada que Pemex no dé la cara tras incidentes recientes

Sin embargo, dijo que esto no implica que no se esté trabajando en la rehabilitación de los Complejos Petroquímicos, toda vez que así lo ha informado Octavio Romero Oropeza Director General de Pemex.

"Realmente es algo que si lamentamos, el director si ha estado tomando cartas en el asunto, pero por el hecho de no salir y no dar la cara y no informar pareciera que no se está trabajando, pero si se han estado haciendo algunas acciones, nosotros tenemos conocimiento por parte de los propios directivos", explicó.

Y es que en los últimos tres accidentes registrados en la zona industrial la empresa petrolera no ha emitido un pronunciamiento de lo ocurrido, por lo que los trabajadores temen que se registre otra tragedia como lo sucedido en Clorados-III.

"Siempre es un riesgo de parte de una servidora y estaremos velando por el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras que asisten en los complejos pero también por el bienestar de todos, porque si algo llegase a pasar en la zona industrial los perjudicados seríamos todos", dijo.

Cruz Santos afirmó que vigilarán que el presupuesto asignado para la zona industrial sea utilizado para la rehabilitación de la planta, pues no permitirán que existan más desvíos de recursos como ocurrían durante los gobiernos priistas.