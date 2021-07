lamenta_colectivo_que_autoridades_atiendan_solo_a_feminicidios_viralizados

El colectivo " Flama Violeta " del municipio de Minatitlán lamentó que las autoridades solo les den importancia a los feminicidios que se viralizan a través de las redes sociales y no a los que son denunciados.

Las entrevistadas que por seguridad evitaron proporcionar su nombre, expresaron que este delito se ha incrementado considerablemente, tan solo en los dos últimos meses tienen contabilizados alrededor de 15 casos en el sur de Veracruz.

"Es un conjunto de sentimientos, es indignante la ineficacia de las autoridades, es molesto que solo los hechos que se vuelven virales es los que se les da más seguimiento legal, porque hay otros hechos y no los toman en cuenta", expusieron.

Las integrantes del colectivo repudiaron el actuar de las autoridades, pues hasta el momento no existen personas detenidas por estos hechos violentos y temen que los asesinos continúen cometiendo estos ataques.

Calificaron como "agridulce", tener un mayor respaldo por parte de la sociedad que de las mismas autoridades para erradicar los feminicidios en Veracruz, ya que es considerado como uno de los estados con mayores casos de violencia y agresiones hacia las mujeres.

"Es repugnante como nos ven, como unos objetos desechables, porque nos matan y no pasa nada

es un poco satisfactorio, como la sociedad ayudamos más, tratando de que estos hechos no sigan siendo impunes, la sociedad se vuelve más efectivas que las autoridades. No hay personas detenidas de mujeres violentadas y asesinadas, no podemos hacernos de la vista gorda", comentaron.

Manifestaron que son en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Acayucan y Catemaco, donde recientemente se han registrado un mayor número de feminicidios y que hasta el momento continúan impunes.

Lamentaron que por temor las mujeres no se atrevan a denunciar las agresiones que sufren a manos de sus parejas, por lo que el colectivo iniciará un programa para ayudarlas tanto psicológica como legalmente para que pongan punto final a estos ataques.

