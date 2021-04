La violencia familiar y extrema van a la alza, por confinamiento: Movamver

En lo que va del 2021, La asociación civil Movimiento de Asistencia a la Mujer Veracruzana Movamver AC, ha brindado atención a siete mujeres que se encontraban privadas de su libertad por sus propias parejas ; y a otorgado poco más de cien asesorías legales y psicológicas, ya que ante el confinamiento los casos de violencia de diferentes tipos incrementaron.

"De todos estos casos que nosotros hemos tenido aquí hemos canalizado a siete usuarias que han sido cazos extremos, es decir que su vida corre peligro, que no tienen un lugar seguro donde estar, entonces nosotros hacemos la vinculación con un lugar, un espacio totalmente seguro donde ellas y sus hijos pueden estar, todo se hace de manera confidencial el lugar es igual y el domicilio es confidencial", afirmó la directora de la AC, quien por protocolos de seguridad omitió su nombre.

Informó que a comparación con el año pasado los casos de violencia familiar aumentaron y aunque no preciso un porcentaje afirmó que siguen a la alza.

"Increíble aunque ha pasado un año del confinamiento las cifras siguen en aumento, en tan sólo enero han venido a la oficina 40 mujeres, en febrero 48, en marzo 55 haciendo un total de 143; y eso es mayor a comparación con el año pasado, estamos ante una problemática social muy grave y grande y sobre todo nos gustaría que las usuarias supieran a dónde acudir para cualquier situación de violencia que ellas presentaran", expreso.

Detalló que las principales problemáticas que han atendido son por: violencia familiar, física, psicológica, sexual y económica; y la mayoría requieren asistencia legal.

"Aquí vienen usuarias de diversos niveles socioeconómico, no hay una característica especifica; la edades van de los 18 hasta 38 año aproximadamente", refirió.

La titular del refugio, reconoció que los casos de violencia extrema y que requieren canalizaciones los hacen con apoyo de otras instituciones como el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Fiscalía y del sistema de Desarrollo Integran de la Familia (DIF).

A su vez, manifestó que a la fecha muchos de los casos por violencia familiar no prosperan, ya que las leyes mexicanas no están a favor.

"No hay una certeza de que puedan tener una pronta respuesta legal para que ellas no cambien la situación o no entren en ese ciclo de violencia y que quiere decir que ya lo dejan pero viene otra vez la luna de miel me habla bonito vuelvo a caer, etc; aunado a eso el tiempo de la instancia donde se presentan las denuncias ya son muy largos, entonces ese es uno de los puntos problemáticos que son un obstáculo para que las denuncias prosperen", asevero.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Por otra parte la encargada del área de psicología de la AC, mencionó que la atención que brindan es profesional, humana, capacitada y es un acompañamiento a largo plazo.

"Los casos que se han atendido en las atenciones brindadas la mayoría vienen con violencia psicológica, trastorno por estrés postraumático, depresión, baja autoestima, son como características muy recurrentes de aquella mujer que está siendo vulnerada o violentada y también en menores se ve el trastorno de estrés postraumático mayormente e igualmente autoestima baja ", señaló.

Por último, dijo que ofrecen talleres relacionados con la violencia, educación sexual y socioemocional para niños.