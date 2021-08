La nueva normalidad inspiró a Diana Alejandra a crear 'Pink Show'

La cancelación de eventos, reuniones y fiestas afectó el trabajo de la joven de 23 años, sin embargo, sus ganas de salir adelante y de seguir generando ingresos la llevaron a innovar y ofrecer nuevos servicios en su negocio.

Las fiestas móviles, las visitas exprés con botargas, las videollamadas con personajes animados y presentación de shows musicales desde el patio de la casa han sido parte de sus nuevas maneras de seguir trabajando en su proyecto que inició cuando tenía apenas 15 años.

"La intención es que no se pasen desapercibidos las fechas tan importantes de los niños que muchos permanecen encerrados desde el año pasado y es bonito que les podamos llevar una botarga, hacerle una presentación musical desde el patio, nuestras botargas van desinfectadas antes y después de cada presentación", explicó.

Aunque actualmente la situación es difícil la joven se mantiene trabajando para llevar el sustento del hogar, pues ella y su mamá dependen de la una a la otra.

" Mi mamá me apoya en la música y logística, yo en cada juego tengo una canción, cada que dice un chiste se ponen aplausos y mi mamá me ayuda con eso. Mi familia se conforma por mi mamá y hoy en día busco la manera de salir adelante, este emprendimiento nació cuando mi mamá se quedó sin trabajo ya que durante muchos años mi mamá me sacó adelante y llegó el momento de hacer lo mismo por ella para salir adelante juntas ", dijo.

"Pink Show" no solo es un negocio si no también una fuente de inspiración para Diana quien se motiva al ver una sonrisa y dejar un grato recuerdo en cada uno de los pequeños.

" Me siento orgullosa de haber iniciado con una bocina hoy en día tengo tres, cuento con lo necesario para hacer eventos grandes y cuando te gusta lo que haces no es trabajo, y mi responsabilidad es que la gente se divierta, me apasiona", comentó.

La joven recomendó a todos los jóvenes o personas que estén atravesando una situación de desempleo a iniciar una idea, negocio o proyecto con lo mucho o poco, y acercarse a pedir una oportunidad con quién les inspire confianza y poco a poco ir tocando puertas hasta ver su sueño hecho realidad.