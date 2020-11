La joven Angélica, vende tacos para poder ser enfermera

Angélica Judith Alfonso Antonio, es una joven de 30 años de edad, en medio de la contingencia sanitaria logró concluir sus estudios como enfermera en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

Desde hace cinco años se dedica a la venta de tacos caseros, oficio que le permitió cubrir sus estudios universitarios y apoyar con los gastos en la casa.

"Por las circunstancias o azares del destino, pues vendo porque de ahí me pagos mis estudios, yo vivo con mis papás y pues mis papás también necesitan la ayuda de alguna u otra manera, un poquito para la casa y un poquito para la escuela", dijo.

Acompañada de su padre y bajo la sombra de un árbol, instala su puesto sobre la Avenida Universidad esquina con Avenida Uno, en donde comercializa sus tacos a todo a aquel qué pasa por este punto.

La joven trabajó un año en la Jurisdicción Sanitaria número XI, pero el salario era insuficiente para poder cubrir los gastos de la carrera.

"Trabaje un tiempo en Jurisdicción Sanitaria, pero pues ahí te pagan hasta el mes, es muy poco y no te alcanza, imagínate esperar hasta el mes para que me paguen, para que yo pueda comer, pues no, aquí poquito a poquito le vamos haciendo la lucha para que salgan para los frijoles y para la escuela", comentó.

Angelica lamentó que por la contingencia sanitaria las ventas no han sido muy buena, pero tiene la esperanza de poder ingresar a una institución médica y sumarse a las labores para luchar en contra del covid-19.