La Chilaki-La 2020, delicioso ejemplo de emprendimiento

Cuando se trata de salir adelante para ganarse la vida, no hay ni límites ni pretextos que te lo impidan, solo es cuestión de actitud y perseverancia, Rosa Elena Lagunes Román es un claro ejemplo de ello y lo ha demostrado a través de su emprendimiento la Chilaki-La 2020.

Con una pequeña mesa, un mantel plastificado con el logotipo y nombre del negocio, tres termos llenos de salsa roja, verde y suiza, otros de proteína como: carne de Chinameca, milanesa, cecina y longaniza servidos en unas creativas cajitas de cartón, Rosa Elena decidió salir a las calles de Coatzacoalcos a ofrecer sus deliciosos y prácticos chilaquiles veracruzanos.

La joven de 31 años es maestra de preescolar sin embargo, la crisis económica y las ganas de subsistir y apoyar en el gasto del hogar la llevaron a emprender esta peculiar idea con la intención de que los porteños disfruten de un desayuno tradicional, práctico,delicioso y sobre todo al gusto de los comensales.

Todas las mañanas desde las 06:00 hasta las 09:00 horas se coloca sobre el camellón ubicado sobre la calle Flores Magón esquina Constitución, para ofrecer sus servicios donde las personas pueden degustar de este alimento desde la comodidad de su vehículo, o incluso para quienes tienen prisa de llegar al trabajo.

¿ Cómo y cuando surgió la idea?

La idea surgió en el 2020 porque es un año que no se va a olvidar y bueno quise que la marca tampoco se olvide de manera positiva. Un día estaba en mi casa pensando que hacer con mi tiempo y me di cuenta que en Coatza no había nada como esto y fue que me animé hacerlo y empecé a trabajar en la idea, con apoyo de mis papás y amigos, hice muchas pruebas y me llevó cinco meses planear la idea.

¿ Cómo es que decides salir a vender a las calles?

La idea era tener un triciclo pero bueno las cosas se complican y no quise seguir esperando más tiempo, con una mesita, una lona y los termitos dije ¡vámonos!, pero sobre todo la actitud porque no es fácil, porque yo estoy segura que cuando prueben los productos la gente va a venir.

¿Cómo brindas el servicio?

Tengo unas cajas, dentro de la cajita viene el totopo que yo abro en el momento y hay una parte donde dice el tipo de salsa y ahí tiene unos círculos dónde se va marcando el tipo de salsa, proteína y los topping como crema, queso, cebolla y cilantro. Y tenemos una lona dónde se explica los pasos a seguir, y una vez listo yo preparo todo y se lo llevan, pueden pasar en el coche y listo.

¿ Se ha convertido en una fuente de empleo?

Cuando decidí ponerme a la primera semana le di empleo a dos personas y entendí que si se puede ayudar a la gente y mi idea es seguir creciendo. Yo trato al cliente como me gusta que me traten y creo que eso es muy importante.

¿ Que mensaje compartes de acuerdo a tu experiencia en este emprendimiento?

Crean en lo que ustedes quieren lograr, hay que disciplinarse, ahorrar e invertirlo en algo, yo deseaba que me dejara algo , yo pienso que todo es cuestión de actitud y que si se puede.

¿ Quienes hicieron posible este sueño?

Sin duda mi papá porque es quien me ayuda a colocar todo y me da muchísimos ánimos, también la señora que me ayuda y mis amigos que me apoyan comprando y con su recomendación.

Elena lleva tan sólo cinco días ofreciendo sus chilaquiles, y gracias al apoyo de sus familiares, amigos y conocidos ha podido darse a conocer, crear fuente de empleo y así mismo ayudar a su familia con los gastos de hogar pero lo más importante apostar para mejorar la economía de la ciudad.