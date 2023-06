La 'camioneta amarilla' dijo adiós; hoy fue su última venta

Tras 50 años de ofrecer tacos caseros en el centro de Coatzacoalcos, la tradicional "Camioneta Amarilla" dijo a dios a sus clientes, realizando este fin de semana su última venta.

De acuerdo con Teresa Naguatt Pérez, hija de los Justo y Manuela fundadores de la taquería móvil, la decisión de retirarse se debe a un tema de descanso y para disfrutar a su familia.

Teresa empezó en el negocio cuando tenía 25 años. Actualmente tiene 63. Con la voz entrecortada, dice que se siente triste, porque esta labor le dejó muchos recuerdos, principalmente, que su familia salió adelante y, aunque le gustaría seguir, afirma que llegó el momento de decir adiós.

"Yo creo que ya llegó el momento de irnos a descansar un ratito, ha sido un largo trabajo de muchos años que dejó mi papá. gracias a Dios y, al menos aquí, nosotros somos pura familia, pero ya llegó el momento de irse a descansar un rato.

La mera verdad a nosotros, hasta ahorita nunca nos molestaron, nunca nos han molestado, no nos vamos por eso, lo dejo muy claro, nos vamos porque siento que es el momento de irme a descansar, de disfrutar a mi familia, de visitar a mi gente", comenta Teresa.

Quienes por años disfrutaron de los taquitos de la camioneta amarilla, se mostraron sorprendidos por la decisión, sin embargo, este sábado acudieron a desgastar de lo tradicionales tacos caseros, los cuales quedarán para el recuerdo en Coatzacoalcos y en el sur de Veracruz.

"Estamos sorprendidas con mi suegra de que ya no, no sé, tan ricos los tacos y de muchísima tradición de años, yo tuve la oportunidad de conocer a los dueños que ya no están, esto de mucha tradición y de papás y de hijos", expresó Concepción Cosme, quien desde hace años comía tacos en la camioneta amarilla.

Las nuevas generaciones de esta familia ya no se quisieron hacer cargo del negocio debido a la demanda que se requiere. Según Teresa, la camioneta amarilla conlleva el compromiso de mantener un producto de calidad, por lo que el trabajo inicia de madrugada.

"Esta tradición, mi papá nos acostumbró a guisar, decía él que la comida debe ser del día, porque la comida es muy delicada, por eso decía que se tenía que trabajar de madrugada para que la comida estuviera en el día, para muchos es muy pesado levantarse de madrugada a trabajar", asegura.

Fue este 24 de junio cuando el negocio familiar ubicado sobre la avenida Allende, entre Llave y Zaragoza, dijo a dios a todos sus comensales que llegaban por tacos de diferentes guisos, entre los que destacan los de chicharrón guisado, chicharrón en escabeche, arroz con pollo, papa con pollo, salpicón de carne, salpicón de chicharrón y picadillo.

La camioneta amarilla de Justo y Manuela fue la pionera de los tacos caseros en Coatzacoalcos y junto a la familia Naguatt dice hasta siempre.

