Tras 50 años, la 'camioneta amarilla' dice adiós en Coatzacoalcos

Tras 50 años de llenar los estómagos de familias porteñas, la tradicional Camioneta Amarilla ubicada en pleno centro de Coatzacoalcos ha decidido cerrar sus puertas y poner fin a este negocio familiar.

Los famosos tacos caseros de la avenida Allende entre Llave y Zaragoza dejarán de ser vendidos por la familia Nahuatt Pérez, quienes dijeron que es momento de retirarse, para desacatar y disfrutar de sus seres queridos.

"Yo creo que ya llegó el momento de irnos a descasar un momento, ha sido un largo trabajo de muchos años que dejó mi papá, al menos nosotros aquí somos pura familia pero creo que ya llegó el momento de irse a descansar", declaró la señora Teresa Nahuatt, hija de los fundadores de este local.

La hija de los señores Justo y Manuela comentó que continuó con este legado cuando apenas tenía 25 años de edad y hoy a sus 63 años manifestó que ya es momento de retirarse.

"Ya di lo que tenía que dar, ya es momento de descansar; me levanto a las 12 de la noche a guisar y desde que me levanto hasta ahorita que estoy trabajando me voy acostando por ahí de las cinco o seis de la tarde. Inicié cuando tenia 25 años y acabo de cumplir 63", detalló.

Con la voz quebrada, la señora Teresa reconoció que gracias este negocio su familia pudo salir adelante y sus padres se sentirían orgullosos de ver lo mucho que lograron mantener su legado; lamentablemente, las nuevas generaciones de esta familia no quisieron continuar con este trabajo, debido que le tienen que dedicar mucho tiempo.

"Representa mucha tristeza, qué más quisiera que seguir con este negocio de mis padres pero siento que ya no, ya di lo que tenia que dar, ya nadie quiere continuar.

"Mi padre decía que la comida tiene que ser el día porque la comida es muy delicada, entonces para muchos es pesado levantarse de madrugada. Gracias a dios de aquí nos levantamos, mis hermanos, somos seis, yo tuve dos hijos, ahorita tengo cuatro nietos, tres bisnietos y gracias a dios de aquí hemos comido" sostuvo.

Negó que hayan tenido que cerrar el negocio por temas de inseguridad, dejando en claro que durante todos estos años, jamás fueron intimidados ni mucho menos molestados por grupos delictivos.

"La mera verdad a nosotros hasta ahorita nunca nos molestaron, nunca nos han molestado, no nos vamos por eso, yo lo dejo muy claro, nos vamos porque siento que ya es el momento de descansar, de irme a disfrutar a mi familia, quiero ir a visitar a mi gente", sostuvo.

Será hasta el 24 de junio cuando la tradicional Camioneta Amarilla deje de vender los ricos tacos caseros. La sazón de sus guisos quedará solo en el recuerdo de sus comensales.