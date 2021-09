La bisutería en alambrismo le salvo la vida a Catalina Vázquez

La elaboración de joyería fina con estos materiales fue su terapia y un hobbie durante los primeros dos años, sin embargo ahora se convirtió en su fuente de ingresos. Esta actividad le ha permitido subsistir a la pandemia Luego de quedarse sin empleo al ser despedida de la empresa en la que laboró 23 años.

"Esto lo hacía para recuperar mi autoestima y no tener la depresión que tenía era como un hobbie porque yo tenía otro trabajo, pero durante la pandemia me corrió la empresa donde yo trabaje 23 años, me dio las gracias y no me líquido, ni me dijo nada", relató.

Su creatividad la han llevado a elaborar diseños únicos a los que le pone ´todo su corazón´ desde aretes, pulseras, anillos, collares hasta rosarios y cruces; son hechos a mano y con alambre, incluso hasta para caballeros y niños.

"Se llama alambre Golden triple A, hago pulseras, collares, aretes, rosarios, cruces, pulseras para hombre, mujer, niño lo que sea todo a mano", indicó.

A Doña Cata, la pueden encontrar en el interior del Mercado plaza del sol, allí se encuentra su local de joyería fina.

Además en Facebook como "joyería artesanal Oruga".

Tiene una variedad de precios que son accesibles al bolsillo del consumidor.