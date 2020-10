´La 4T´ no son sólo palabras, son hechos: Tania Cruz Santos

Con la bienvenida de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, inició el Segundo Informe Legislativo de la diputada federal por el Distrito XI, Tania Cruz Santos, que se realizó por primera vez en la historia de manera virtual ante la pandemia por Covid-19, en el que detalló las reformas estructurales promovidas por la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).





"Tengan muy claro que ningún virus nos dispara, que seguimos unidos a la distancia... Tengan en claro que soy la diputada para todos... Una de las gestiones que más me llenan de orgullo fue cumplir con los habitantes la de las colonias Peloteros y San Silverio, quienes habían sido afectados por los sismos de 2017... Logramos aterrizar que fueran beneficiados por el Programa Nacional de Reconstrucción, hoy vemos que las casas tienen un avance de más del 80%", expresó la legisladora al inicio de su informe virtual como parte de las acciones realizadas en los municipios de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, que componen su distrito.





En su rendición de cuentas, Cruz Santos enlistó la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, (Insabi), las modificaciones a la Ley de Arrendamientos para obtener medicamentos y equipo médico de organismos internacionales, mejorando precios y librando al gobierno del control de las farmacéuticas, además de la defensa a los 15 trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) que fueron despedidos injustificadamente y posteriormente reinstalados.





Además de esto añadió la iniciativa que modifica la Ley de Pemex, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y La Ley de Responsabilidades Administrativas, además de un punto de acuerdo para exigir medidas de prevención durante eventos naturales, que garanticen la protección y seguridad industrial y operativa de Pemex, así como las acciones necesarias para prevenir derrames y garantizar la preservación del medio ambiente para evitar la fuga de hidrocarburos que se dan por parte de la Refinería de Minatitlán y de los Complejos Petroquímicos al Río Coatzacoalcos.





Por otra parte, la diputada recalcó el punto de acuerdo para regresar la asignación de obras al Centro SCT Veracruz, para así fomentar la regionalización, creación de empleos y reactivación económica al permitir la participación de constructores locales.





"No me va a temblar la voz, cuando se trata de señalar, a funcionarios que vienen de administraciones pasadas y creen que las obras de nuestro estado son un botín. Tenemos la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de señalar y erradicar la corrupción y así lo continuaré haciendo. En Veracruz le decimos que no a la corrupción del Cártel de la Construcción", enfatizó.





A lo largo del informe destacó los trabajos realizados para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la próxima remodelación de la pista del estadio Rafael Hernández Ochoa, la instalación de la Región Olmeca para atender el tema de la seguridad en Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, los apoyos al Itesco para la producción de caretas, entre otros más.





"La Cuarta Transformación no son sólo palabras, son hechos, que hemos demostrado transformando nuestras instituciones, las leyes que nos rigen y las acciones que hacemos los servidores públicos... debemos cerrar filas, con nuestro presidente y gobernador, coordinar y entender que existe un bien superior, el de rescatar a México y a Veracruz", puntualizó Tania Cruz.