Keren Prot exige a Protección Civil regresar ambulancia a Villa Allende

La regidora Keren Prot Vázquez reclamó públicamente al director de Protección Civil Municipal David Esponda Cruz que les reintegre la ambulancia de urgencias que le recogieron desde el año pasado, pues servía para atender a la plobación de Allende y la zona rural de Coatzacoalcos

La edil señaló que esa ambulancia fue adquirida y donada por la pasada administración municipal a la agencia municipal de Villa Allende, acusando a Esponda Cruz de tomar atribuciones que no le corresponden, ya que supuestamente iban a reparar la unidad, sin embargo, hasta la fecha, no la han regresado.

"Le estamos pidiendo al director de Protección Civil David Esponda que nos regrese la ambulancia, que no siquiera la compró esta administración y que es de vital importancia para Villa Allende. Nos dijeron que se la iban a llevar para darle mantenimiento pero ya tiene más de un año y no la regresan, por lo que actualmente los vecinos que requieren un auxilio o un traslado a Coatzacoalcos tienen que pagar taxis o un auto particular para hacerlo". indicó la regidora Kerent Prot.