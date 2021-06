Jurisdicción 11 exhorta a población no bajar la guardia ante pandemia

"No aparecen necesariamente de forma inmediata, sino que pueden aparecer posteriormente, lo más común es dolor en el sitio de la aplicación y obviamente recomendamos no aplicar nada, en determinado momento podríamos tomar antiflamatorios, analgésicos leves y paracetamol, con eso es suficiente", externó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria XI.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 11, Gerardo Bajonero Saavedra , exhortó a la población a no bajar la guardia ni relajar las medidas sanitarias; también aclaró a la población vacunada que las reacciones por la dosis de Pfizer no siempre se presentan a la media hora de la aplicación, sino hasta una semana después.

Bajonero Saavedra dio a conocer que en algunos casos se presentan faringitis o gripas leves al paso de una semana de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, por lo que también recomendó continuar con las medidas preventivas.

"Es muy importante que ahorita que estamos completando esquemas de vacunación la población continúe observando las medidas de prevención y de precaución, no debemos olvidar de que por el hecho de que estemos vacunados quiere decir que yo ya voy a dejar de usar el cubrebocas, es importante que sigamos usando el lavado de manos, la sana distancia y si no hay nada a que salir de casa no salgan de casa", precisó Gerardo Bajonero.

El representante del Sector Salud indicó que hay dosis suficientes para los grupos etarios, por lo cual pidió a la ciudadanía no anticiparse a hacer colas ni a quedarse a dormir afuera de las sedes de vacunación.

"La vacuna hay para todos, vamos observando el orden, de acuerdo al que vamos solicitando a cómo está el plan de vacunación", finalizó.

