Jubilan a dirigentes petroleros, trasciende salida de Ramón Hernández Toledo

Después que cayera el líder nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) Carlos Romero Deschamps, era de esperarse que con él se irían los demás líderes de las diversas secciones que tuvieran el tiempo trabajado o la edad de jubilación.

En la Sección 11, las cosas están que arden porque ya les llegó a cada funcionario y a su líder moral el oficio de jubilación; aunque Ramón Hernández Toledo, pidió guardar secrecía de este asunto, las cosas buenas para algunos no se pueden ocultar y por eso en los centros de trabajo una voz indiscreta soltó la información de que es un hecho que el cacicazgo de ´Don Moncho´ llegó a su fin en la 11.

Los jubilados son Ramón Hernández Toledo (F-37369) 69 años de antigüedad y 83 años de edad; Alfredo Yuen Jiménez (f-46239) 59 años de antigüedad y 75 años de edad; Jorge Tadeo Pérez (F-75839) 54 años de antigüedad y 71 años de edad; Miguel Ángel Alba González (F-92818) 50 años de antigüedad y 63 años de edad; Eleuterio de la Rosa Esteva (F-80425) 47 años de antigüedad 74 años de edad; Armando Bartolón López (F-96583)47 años de antigüedad y 65 años de edad, Pedro García Barabata (F-97332) 46 años de antigüedad y 69 años de edad; Manuel de Jesús Toledo Vera (F-134784) 41 años de antigüedad y 60 años de edad; Jorge Gerónimo Tolentino Hernández (F-23332) 39 años de antigüedad y 59 años de edad.

Ramón Hernández Toledo, llego a la Sección 11, al morir Francisco Balderas (Chico Balderas) durante toda su estancia en el sindicato se hizo inmensamente rico a costillas de los trabajadores y nunca respetó los derechos de sus agremiados y permitió que las plazas que les correspondían a los hijos las vendieran en el mercado negro; jamás rindió cuentas claras, siempre hizo sus informes a modo donde el petrolero levantaba la mano aprobando todo y en muchas ocasiones las realizó desde su escritorio, al fin de cuenta el poder era todo suyo y los petroleros nunca reclamaron nada, el silencio los hizo cómplices y ahora ni llorar es bueno, siempre fueron pasivos, sometidos ante la esperanza de recibir la ficha que por derecho les correspondía a sus familiares, sólo unos cuantos se armaron de valor y son los que ahora alzan la voz y cuestionan desde afuera a Ramón Hernández Toledo, por la ventas de propiedades y las donaciones de terrenos a sus familiares, como el parque infantil 24 de Octubre y los ranchos vendidos escriturado a su esposa Angelita Pulido, quien por cierto está a marchas forzadas construyendo el inmueble del voluntariado; los nanchitecos conocen a la perfección todas la historia y que nombre tienen ahora los bienes que eran de la Sección 11. En este país las cosas están avanzando y ver caer a estos líderes que eran eternos en los sindicatos petroleros es precisamente es el cambio tan esperado que ahora concreta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Pero qué va a pasar con la salida de Ramón Hernández Toledo, Alfredo Yuen y Jorge Tadeo secretario general? Según quien conoce las entrañas y estatutos quedará un interino por tres días y se tiene que convocar a elecciones para elegir al nuevo dirigente del Sindicato de la Sección 11; por eso tiene tanta prisa y ha convocado a varias juntas el líder moral, porque se acabó su tiempo y necesita incrustar a la ´Dama de las Fichas´ como secretaria general, porque Ramón Hernández Toledo sabe perfectamente que poniendo un pie fuera del sindicato y más jubilado pierde todo el poder.

El poder es la base para mandar y al no tenerlo se acabó la fuerza de Carmen Hortensia del Río Carrizosa, ´La Dama de las Fichas´, que al parecer todavía no le cae el ´20´ que se acabó, que Don Moncho se va Jubilado y no la va a librar, aunque pregone a los cuatro vientos que ella será la próxima secretaria general. Por favor que alguien le explique que se cerró el changarro, no hay más, eso fue todo y tendrá que irse a su centro de trabajo donde tendrá que aplicar la humildad y dejar atrás la soberbia de ser la mano que mecía la cuna.

Ramón Hernández Toledo, trae encima varias angustias aunado a su jubilación que carga bajo del brazo, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde Santiago Nieto, tiene todos los hilos de los desvíos millonarios que cuadraban vía líderes sindicales.

Así como tiene detectado la triangulación de millones de dólares, propiedades en el extranjero, lavado de dinero de Carlos Romero Deschamps; Ramón Hernández Toledo y otros secretarios generales de las 36 secciones sindicales están detectados sus desvíos, trueques entre otras anomalías, por eso ahorita muchos quisieran ser invisibles para que no les llegue las garras del implacable Santiago Nieto.

Por lo pronto ya las maletas están en la puerta de los arriba mencionados, sus oficios de jubilación están en sus escritorios y comenzó la cuenta regresiva 10, 9, 8... trabajadores petroleros tienen preparado cuetes, matracas, tecladista para celebrar la caída del cacicazgo de Ramón Hernández Toledo.