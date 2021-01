Juan Arjona se lanza como candidato a la Diputación Local de Coatzacoalcos

El reconocido deportista y fundador del Grupo Wellness, Juan Alberto Gonzales Arjona, anunció que aspira a ser candidato a la Diputación Local de Coatzacoalcos por el partido Movimiento Ciudadano en el proceso electoral 2021.

"Para mí el día de hoy (lunes) es un paso gigante, un paso muy importante, pero si queremos que nuestra ciudad mejore y crezca tenemos que involucrarnos todos y es por ese el motivo que he tomado la decisión de participar a la precandidatura de la diputación local de Movimiento Ciudadano", expresó.

En una reunión con los representantes de los medios de comunicación, informó que participará en el proceso interno e hizo la invitación a más ciudadanos a que se animen y participen por un cargo de elección popular.

"Tenemos que buscar un mejor Coatzacoalcos, trabajar para tener una mejor ciudad, mostrar al país que Coatzacoalcos está más vivo que nunca", enfatizó

El corredor externó que su intención es trabajar a favor de Coatzacoalcos, ciudad que lo vio crecer, y en donde se ha dado a conocer por sus actividades en el deporte y altruistas.

Aseguró que el municipio necesita de personas que le tengan amor y apuesten por mejores condiciones que promuevan el crecimiento en todos los aspectos.

"Las personas que me conocen saben que no me gusta estar criticando a la ciudad si veo algo que no me gusta trato de reunirme con amigos, con alguna asociación y tratamos de cambiarlo", mencionó Gonzales Arjona.

Dijo que su familia nunca ha participado en la política, por lo que al recibir la invitación como aspirante a este cargo fue una decisión que implicó tiempo, pero finalmente el querer contribuir y hacer mejores cosas por esta ciudad lo motivaron a decir que si, sin dejar de lado el impulso de su familia, además que el partido respeta su autonomía.

Finalmente comentó que su cargo como coach del grupo Wellness será independiente de su relación con sus aspiraciones de las próximas contiendas electorales, pues se dijo ser respetuosos de las ideologías políticas de sus integrantes.

El también Licenciado en Administración de Empresa, se ha caracterizado por promover el cuidado, el respeto animal, así como de incentivar a cambiar estilos de vida más saludables.