Joyería La Esmeralda, tradición de 100 años en Coatzacoalcos

La joyería La Esmeralda cuenta en Coatzacoalcos con 100 años de servicio y sin importar que en dos ocasiones haya sido víctima de la inseguridad y de un incendio, en la actualidad continúa con sus puertas abiertas en medio de la pandemia del Covid-19.

Norberto Santiago Velázquez, encargado del lugar que se ubica en Miguel Hidalgo 305 del Centro, contó que pese a las diversas dificultades que han enfrentado en el negocio, aún piensan seguir al servicio de la ciudadanía como desde hace años, al catalogarse como una de las más antiguas.

Rememoró que el negocio fue fundado por el señor Pedro Pineda Valdivieso que llegó de Juchitán y desde entonces ha brindado servicio en la ciudad.

"Llegó el señor Pedro Valdivieso y se hace amigo de mi abuelo, de esa amistad que nació, mi padre fue bautizado. Muere mi abuela y ya cuando yo tenía la edad de seis a siete años fue a buscar un padrino y se lo trae a Coatzacoalcos y estando aquí me enseña la joyería, me adopta como su hijo y de ahí mi padre inicia aquí a aprender con sus hijos de él y así empieza a seguir el negocio de generación en generación", narró.

Manifestó que con él son cuatro hermanos que se dedican al oficio de la joyería, pero debido a que fue el primero en aprender y que siempre estuvo apegado a su papá se quedó con el negocio que durante los años ochenta a noventa vivió el mejor de sus tiempos.

A la fecha el negocio subsiste

Norberto expuso que debido al alto precio del oro, así como la inseguridad, fue lo primero que causó que los clientes dejara de comprarlo.

"La situación actual es que la gente se ve afectada también por la situación económica, empeña sus cosas, los asaltos en calle y casas la gente tiene miedo", externó.

Señaló que debido a lo mismo, muchas joyerías han cerrado sus puertas, como la Providencia, Señor Ponce y René Domínguez, por mencionar algunas.

"Lo que nos ha ayudado a nosotros es que atendemos personalmente, pues yo atiendo a mis clientes y con la mano de obra que yo sé hacer aunque no haya ventas con mis reparaciones y hechuritas que hago, el empeño que le pongo en el diseño, creatividad y todo eso estamos soportando todo esto", dijo.

Santiago Velázquez, quien atiende el negocio junto con su esposa con quien lleva de caso 50 años, agregó que han sido dos veces que los han asaltado con violencia, y lo más reciente que vivieron fue el incendio dentro del lugar.

"Ahora se nos viene esto del Coronavirus pero ya es la voluntad de Dios... vamos a salir de esto porque todo pasa; yo les hago la invitación a los que son mis clientes y a la gente que venga y vean mi trabajo", pidió.

Reveló que a la fecha lo que más venden son accesorios compuestos de plata, chapa de oro, acero y fantasía, como lo son cadenas, pulseras y anillos.

"Ahorita igual lo que más pide la gente son anillos de compromiso y de boda, eso se mantiene de toda la vida, o algún otro accesorio para un regalito; actualmente abrimos dos a tres horas porque igual mis hijos luego me piden que ya no vaya a trabajar, que ellos me van a apoyar pero yo creo que si me quedo en casa me voy a enfermar y quiero seguir luchando hasta lo último", finalizó.