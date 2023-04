Jóvenes porteños presentan cortometraje "El Puente", en Orizaba

El Puente" un cortometraje realizado por estudiantes de la Universidad Veracruzana en el campus Coatzacoalcos, será presentado por primera vez en la USBI de la ciudad de Orizaba, proyecto que será inscrito a varios concursos entre ellos el de Oro negro que dirigen Johnny Olan, joven mochiteco y posteriormente en la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM).

Al respecto Daniel Cabrera, estudiante de la facultad de Ingeniería Civil, entrevistado por Imagen del Golfo, momentos antes de abordar el autobús, nos platica del trabajo que nace luego de asistir a un taller de corto metraje, impartido por el maestro, Ricardo Benet Santamaría, cinematógrafo con muchos años de experiencia aquí en México.

"El motivo de los talleres fue impulsar la creatividad entre los alumnos, lamentablemente pocos fueron los que atendieron el llamado aquí en Coatza, muchos son actores dentro de la UV, una buena oportunidad para seguir mostrando el talento de los chicos".

El Cortometraje realizado en esta ciudad se inscribió a varios concurso, uno de ellos en Oro negro del señor Johnny Olán, se va a tratar de inscribirlo al festival de cortometraje de la UNAM a ver si lo aceptan". Y ahí en estos últimos meses a ver en donde lo podemos inscribir.

Daniel, explica sobre el tema del cortometraje, " se trata de un universo, aquí en nuestra tierra que ya está al borde del apocalipsis, el mundo está mal, muy inspirado en los últimos años que pasamos de pandemia, como vimos a una sociedad cayendo y destruyéndose al verla tan dividida, de la nada en el mundo aparecen unos portales, estos portales nos llevan a otros lugares nadie sabe dónde, pero al cruzar ya no puedes regresar, entonces ahí queda la pregunta en el corto, ¿Tu qué harías en una situación así, te quedas en lo que ya sabes que está mal o te atreverías a cruzar a otro lugar, que no sabes que pueda haber, si puede ser mejor o puede ser peor?".

Luis Suarez

Estudiante de ingeniería mecánica electrónica, dice de su participación, " mi compañero amigo me comentó sobre este proyecto, tiene talento, tiene creatividad de sobra, y como a mí me llama la atención esto de las bellas artes el cine el teatro, y pues nunca lo hice con el afán de ir a representar así, lo hice por el por apoyarlo, un trabajo la verdad muy bonita me gustó, mi participación puede ser mínima, tuve mis momentos ahí en el corto que la verdad fueron para mí lo me gustó trabajar con todos con el señor Benet, que la verdad fue muy amable y muy profesional en su trabajo".

Cristopher Gómez Ledesma

Quien es estudiante de la licenciatura enseñanza de las artes en la Universidad Veracruzana, dice, "fui extra en parte de la producción y a mí me emociona mucho esto, a pesar de que la producción es algo que no se ve a través de la pantalla, no es lo que el público ve es algo que está detrás de esto, pasa desapercibido".

Marco Antonio

Estudiante de Ingeniería de software en la UV, comenta que entro al proyecto porque, "simplemente porque a mí me llama la atención el cine y a mi amigo también, masque nada entré por el teatro y la actuación y más que nada fue por compañerismo y a ver que se podía hacer".

Laura Jacqueline López de la Cruz

Estudia contaduría y diseño de modas, en la Universidad veracruzana ella dice del cortometraje lo siguiente, "es una oportunidad estar en estos talleres de cortometraje, es algo nuevo que tuve de vivir con mis amigos, es una oportunidad que se me dio recientemente, me siento muy feliz y orgullosa de estar representado a Coatzacoalcos, hago crochet y como soy modista hago trabajos para diferentes estados de México y de ahí pago mis estudios", trabajó como extra y apoyo, dando indumentaria a los protagonistas y con maquillaje.