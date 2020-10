Jóvenes representarán a Veracruz en Olimpiada Mexicana de Informática

Un año de preparación, disciplina y perseverancia fueron necesarios para que Nina Maeva Nazariego Cortés y Ferrán Vidal Hernández, lograrán el sueño de representar a Veracruz en la próxima Olimpiada Mexicana de Informática (OMI).

A sus 17 años estos jóvenes porteños buscan poner en alto el nombre de Coatzacoalcos, compitiendo con otros estudiantes de bachillerato de todo el país para ganar el reconocimiento otorgado por el Comité Mexicano de Informática ( COMI) auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt).

Esta oportunidad se logró al obtener excelentes resultados en el concurso estatal de Olimpiada Veracruzana de Informática) (OVI) realizadas el pasado septiembre, donde Ferran obtuvo medalla de oro de primer lugar absoluto, y Nina medalla de oro por segundo lugar absoluto.

¿ Cómo se realizó está competencia?

"Las tuvimos que hacer en línea, desde casa, con medidas estrictas para evitar que nos copiaramos. Fueron dos días de exámenes cada uno duró cinco horas y nos daban tres problemas para que pusiéramos en práctica nuestros conocimientos en programación, psicológico-matemático y teníamos que resolver correctamente estos problemas" , explicó Nina Maeva.

¿Durante cuánto tiempo te preparaste para poder participar?

" De hecho yo participe el año pasado y me he estado prepando desde finales del 2018, al igual que mi compañero Ferran. El año pasado yo gané plata y también pase al Nacional", dijo.

¿ Qué significa para ti poder representar a tu estado en competencias nacionales?

La verdad no me lo esperaba incluso tenía miedo porque no sabía cómo se iba a manejar en línea, era muy diferente a la competencia pasada pero me concentré mucho y logre el segundo lugar. Agradezco al apoyo de mi maestro Luis Alberto Citalán Jiménez quién nos ayudó prepararnos y nos asesoró y nos enseñó todo lo que sabemos" , enfatizó.

¿ Que esperas de está competencia y como se llevarán a cabo?

"Las competencias se llevarán a cabo en línea, tendremos que hacerlo desde nuestras casas mientras se cumpla con los requerimientos y que haya un supervisor y eso lo organiza el Comité Nacional de Informática, se llevará a cabo este sábado 10 y domingo 11 de octubre", " Me siento intrigada hemos estado entrenando mucho y esperamos sacar un buen lugar", añadió.

Es preciso mencionar que estos jóvenes quienes representan al colegio John Spark de Coatzacoalcos, estarán compitiendo el próximo 10 y 11 de octubre del presente año y esperan continuar colocando a Veracruz cómo en uno de los mejores estados en el área de informática.

¿Qué es la OMI?

La Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) es un concurso a nivel nacional para jóvenes con facilidad para resolver problemas prácticos mediante la lógica y el uso de computadoras, que busca promover el desarrollo tecnológico en México y encontrar a los mejores programadores, quienes formarán la selección mexicana para participar en las próximas Olimpiadas Internacionales De Informática (IOI).