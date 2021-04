Jóvenes agregan color y vida al nuevo Malecón de Villa Allende

Jóvenes porteños llenan de color y vida las paredes del nuevo malecón de Villa Allende. Con su talento y creatividad plasman murales característicos que le agregan alegría a esta zona que por años se mantuvo en abandono.

Frente al paso de lanchas Jairo Javier Azcona Torres mejor conocido como "Radick" y Abel Pérez Salinas "Ocho" se dieron la tarea de plasmar el nombre de Villa Allende con la temática de los característicos atardeceres que se aprecian en ese lugar.

Con areosolores en tonos anaranjados, amarillos, y verde en un fondo realizaron este mural con la técnica del grafiti para que todos los transeúntes aprecien el arte urbano que por mucho tiempo ha sido estigmatizado como vandalismo.

"Nosotros tratamos de hacer algo diferente que no sea típico, cuando estábamos pintando la gente pasaba y se quedaba mirando, los colores llaman mucho la atención. Me gusta que este trabajo sea aceptado por la sociedad y agradezco a mi mamá, mi esposa, mi hermana y amigos porque siempre me dan su apoyo", expresó Radick.

Por su parte Ocho dijo que la intención de ilustrar estos murales es para dar a conocer el talento que existe en la Villa, la creatividad y sobre todo la iniciativa que hay en los jóvenes por contribuir a darle una vista diferente a los espacios olvidados.

"Nosotros pedimos la barda y se nos dio el permiso para pintar, nosotros lo estamos haciendo de manera gratuita, un amigo nos apoyo con una caja de aerosoles, pero lo demás es por parte de nosotros dos. Nuestra intención es dar a conocer el grafiti de manera positiva, y que se note el talento y que los jóvenes se interesen en pintar y no en rayar", agregó.

Durante tres días Radick y Ocho realizaron este trabajo sin recibir ningún pago, todo por amor a arte, la intención es que más jóvenes conozcan que a través del grafiti se pueden lograr cosas positivas.

SE APERTURAN PEQUEÑOS NEGOCIOS EN EL MALECÓN DE LA VILLA

Con la obra del malecón de Villa Allende que se ha convertido en un atractivo turísticos, familias ubicadas a los alrededores han aprovechado esta oportunidad para para aperturar pequeños negocios.

Amas de casa colocan sus mesas con sus vendimias sobre el paseo rivereño, la intención es llevar el sustento al hogar y subsistir a la crisis económica por la pandemia del Covid-19.

Los jóvenes grafiteros también son beneficiados con la apertura de estos negocios pues son quienes han sido contratados para pintar los nombres y recrear diseños auténticos.

Aunque esta obra aún no se inaugura decenas de personas aprovechan las tardes para salir a caminar, ver la puesta de sol, patinar y disfrutar de los alimentos que se comercializan en este lugar.

"La verdad es que el malecón quedó muy bonito, podemos venir a distraernos, a caminar y pasarla bonito sin necesidad de ir a Coatzacoalcos. Villa Allende ya necesitaba algo así", expresó Karla lopez, habitante de este lugar.

Se espera que en los próximos meses este espacio se convierta en una oportunidad para impulsar la economía del lugar y crear fuentes de empleo.