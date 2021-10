Jóvenes abarrotan oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento

Decenas de jóvenes acudieron este martes a las instalaciones del anexo del palacio municipal, para realizar el trámite de inscripción al Servicio Militar Nacional, ya que la convocatoria se cierra el viernes 15 de octubre.

Fue de tal magnitud la asistencia de los jóvenes para presentar sus documentos y solicitar la inscripción, que se formó una larga fila al interior del anexo del Palacio Municipal, lugar donde se encuentran las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento.

El propio titular de la mencionada oficina, Luis Enrique Carmona Vela, estaba recibiendo los documentos y atendía de manera personal a los jóvenes que se presentaban para solicitar la inscripción.

Los muchachos se presentaron luego de que se corrió el rumor de que el martes 5 sería el último día, a lo cual Carmona Vela mencionó que de acuerdo a la convocatoria, la fecha límite era el 15 de octubre.

"Nos dijeron que hoy era el último día para tramitar la cartilla y por eso acudimos a realizar el trámite", mencionó Sergio Santiago, quien al igual que decenas de jóvenes, se presentaron a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, ya que solamente quedaban 35 cartillas.

La fecha límite para tramitar dicho documento, es el viernes 15 de octubre.

Los documentos que deben presentar para realizar el trámite para aquellos mexicanos de 18 a 39 años de edad, son acta de nacimiento (color verde), INE credencial para votar con fotografía (con domicilio dentro del municipio de Coatzacoalcos). CURP actualizado 2021.

Cuatro fotografías tamaño cartilla, de la cara completa de frente del interesado, de estudio fotográfico (no instantáneas), en hoja papel mate, sin brillo, en blanco y negro o a color, con fondo color blanco. el cabello cortado muy corto tipo militar, cortado todo parejo máximo a dos centímetros de largo, sin cabellos parados y sin cortes modernos, sin lentes, sin barba y sin bigotes, sin patillas y sin ningún accesorio.

Constancia de no registro o no inscripción o no alistamiento al Servicio Militar Nacional actualizado y vigente 2021, otorgado por las oficinas municipales de su lugar de nacimiento.

Todos los documentos se deberán entregar de forma personal y presencial, en original y una copia fotostática legible, en la ventanilla única de la oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento Militar, ubicada en el Palacio Municipal en la avenida Zaragoza 404 centro.