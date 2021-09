joven_emprendedor_abre_un_espacio_de_comida_saludable

"Hace 3 años me di a la tarea de emprender mi espacio de comida saludable para contribuir a los buenos hábitos de los deportistas, me gusta ver resultados de las personas cuando se disciplinan, soy deportista y vi qué hay muy pocos lugares para comer saludable en la ciudad, sabía que el reto era difícil pero me motivó mi resultado personal, en la búsqueda de mi mejor versión descubrí nuevos platillos y los empecé a compartir con familiares y amigos quienes me empezaron a recomendar", expresó.

"Chuy Protein Fit Club" fue el nombre de su negocio, en el que propone desayunos y cenas a base de proteína obtenida de productos naturales: como waffles, hotcakes, pizzas y malteadas, además este lugar tiene un enfoque amigable con el medio ambiente ya que los bancos, mesas y la decoración están elaborados de material reciclado, dándole un toque de creatividad y naturalidad.

Deportistas, jóvenes y adultos son quienes se han vuelto los clientes principales de este lugar ya que al terminar sus actividades físicas acuden a descansar, comer rico y saludable.

Jesús o Chuy como le dicen sus amigos recordó que llegó a pesar más de 80 kilos lo que ya no le permitía realizar sus actividades con agilidad y comodidad ante este panorama inicio el sueño de buscar una mejor versión de si mismo lo que ahora es una realidad y busca compartirlo con las personas.

" Este negocio empezó con pocas mesas y sillas venían solo seis personas y ahora somos más, y lo que me motiva es ver cómo las personas se comprometen y hacen cambios en su vida", reiteró.

En tiempos de pandemia dijo que ahora son más quienes deciden cuidar su salud, comer balanceado y mejorar su calidad de vida y justamente eso es lo que lo motiva para continuar trabajando aún cuando los tiempos son difíciles.

" Hemos visto mucha gente que subió de peso pero ahora en pandemia veo mucha gente que se empezó activar, vemos a muchas personas corriendo en el malecón o en gimnasios, creo que es una de las cosas buenas de la pandemia", indicó.

Finalmente envío un mensaje a todas las personas para que no se detengan en emprender y busquen la manera de hacerlo llegar al cliente.

Quiénes deseen conocer más de ese sitio pueden acudir a Díaz Mirón #1621 esquina Reforma en la colonia puerto México.