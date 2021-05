José Luis Sosa Franco, visitó la colonia Fertimex de la ciudad

Esta tarde visitó la colonia Fertimex, el candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Cardenista el Ing. José Luis Sosa Franco, dónde llevó a cabo un recorrido por cada una de sus calles, saludando y escuchando el sentir de los colonos, manifestando estos, el total abandono en el que se encuentra la colonia por parte de las autoridades.

Cabe destacar que los vecinos le hicieron mención que de llegar a la silla presidencial no haga caso omiso a sus necesidades, que en la Colonia Fertimex, no viven ciudadanos de quinta, que ellos también valen, por que las autoridades sólo se acuerdan de ellos únicamente para pedir el voto, de ahí tan no los vuelven a ver.

El señor Fernando Patraca, manifestó que a él, le daba gusto que gente joven y preparada se involucren en la política, porque ya están hartos de los mismos políticos de siempre.