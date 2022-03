jarana_punk_al_rescate_del_son_jarocho

Juan, José Natividad, Ulises, Martín y Antonio de Jesús, son los jóvenes que desde hace cuatro años dan vida a la agrupación, cuyo nombre surgió de una manera peculiar, pues no todos eran parte del mismo grupo y se reunieron para un evento, unos al tocar jarana y otros al pertenecer a una banda de Punk vieron en estas dos palabras el nombre de su concepto, que jamás imaginaron sería imborrable.

"Es un nombre que se le quedó a la gente y a partir de ahí aquí estamos", señaló Ulises, el vocalista principal y jaranero.

Lo que comenzó como un pasatiempo a ritmo de jarana y requinto los llevó a sumar la batería, así como otros instrumentos musicales y géneros como el rock alternativo, melodías árabes y el punk.

"Cada uno se ha adaptado al proyecto independientemente de la tradición, nos hemos amalgamado de una forma en la que nos tienen aquí y eso es básicamente la base de Jaran Punk que no hay reglas, no somos una banda de Punk Jarocho, sino es el slogan que tenemos de que no hay reglas aquí, que podemos incorporar diferentes instrumentos sin olvidar la tradición con algo que nos apasiona, que es el Son Jarocho" expresó Juan.

Para Martín, quien es jaranero por tradición y herencia, adaptarse a otros ritmos no fue sencillo, ante la rapidez con que son ejecutados, sin embargo, representó en él, más allá de un choque cultural, una forma de transmitir el Son Jarocho a las nuevas generaciones.

"A partir del 2006 se fueron perdiendo los espacios para hacer un encuentro y un fandango, es raro que algunos soneros hagan sus eventos", señaló Martín.

Sones como El Chuchumbé, Colás, La Bruja, entre otros, son los que Jarana Punk revitalizó con su estilo para no dejar morir este género musical veracruzano.

"Estamos con la mejor vibra, dentro del grupo hacer las cosas bien, pero sin dejar de divertirnos", comentó José Natividad.

Para Antonio de Jesús aunque toca la guitarra, la suma de los demás instrumentos, es lo que le da Jarana Punk su estilo, ese que le hace ganarse el respeto de lo soneros y jaraneros tradicionales, en un esfuerzo por no dejar morir estas tradiciones musicales.

En próximos meses Jarana Punk grabará su producción ´En vivo´, bajo la batuta de Marco Reyes, integrante de Lester Crab.

Bajo: Juan

Baterías y percusiones: José Natividad

Voz principal y requinto: Ulises

Martín: Jarana tercera y segunda voz

Antonio de Jesús: Guitarra

Redes Sociales: Jarana Punk