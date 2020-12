Jamás estuve afiliada al PVEM: Liliana Orantes

A través de una publicación en su fanpage, Liliana Orantes Abadía desmintió haber renunciado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmando que al único que se afilió fue al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que sólo ha colaborado en otros en apoyo a las personas que se lo solicitan.

"Con claridad y transparencia me siento orgullosa de apoyar a quien en su momento me brinda la confianza, pero reitero jamás he otorgado mi afiliación y firma a ningún otro partido, pero ni al Verde Ecologista me afilié", escribió en su página ´Liliana Orantes más cerca de ti´.

La arquitecta y activista social señaló que la polémica causada por noticias en las que afirman su renuncia al PVEM, es una señal positiva en respuesta al trabajo que realiza desde tiempo atrás sin ser época de campañas, mismo que hace al haber superado un proceso complicado de cáncer y como agradecimiento a Dios y a la vida.

"Para mí cada día es un regalo de vida y no puedo permanecer quieta o a la espera de que alguien trace un camino por mi para hacer más por la ciudadanía necesitada de nuestro Coatzacoalcos, fue por ello que decidí renunciar y agradecer el apoyo brindado por quienes manejan el partido Verde Ecologista de México", mencionó.

Liliana Orantes añadió que hay tanto por ayudar y hacer en Coatzacoalcos, por lo que invitó a más personas a sumarse a su activismo social.