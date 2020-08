Itesco y la UV estiman que regresarían las clases presenciales hasta enero

Será hasta enero cuando posiblemente se tengan condiciones para clases presenciales, pese a que es temporada invernal en la que deberán reforzarse estrategias de salud no sólo por el Covid-19, sino por enfermedades estacionales y endémicas como la influenza y dengue, respectivamente, coincidieron el rector del Itesco, Bulmaro Salazar Hernández; y el virrector de la UV, Carlos Lamothe Zavaleta.

Lo anterior tuvo lugar en un conversatorio virtual organizado por el colectivo ´Todos Unidos por Coatza´, en el que tanto el vicerrector de la Universidad Veracruzana (UV), como el director del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), quienes señalaron que si bien cuentan con plataformas informáticas para educación a distancia, la pandemia mostró retos para aquellos alumnos cuyas carreras son prácticas o con aquellos con poco o nulo acceso a internet.

"No ha sido tan fácil, debemos de considerar que un universo de casi 85 mil estudiantes con los que cuenta la Universidad Veracruzana y más de seis mil académicos, pues tenemos a muchos estudiantes con accesos a las tecnologías de la información, pero también tenemos a muchos estudiantes con condiciones económicas muy reducidas o muy limitadas que les impiden contar con una computadora o vivir en zonas rurales donde el internet no llega o llega de manera muy limitada", externó Lamothe Zavaleta, quien añadió que una situación casi parecida ocurre con los docentes, pues hay quienes ya dominan las plataformas tecnológicas y quienes no.

La situación provocó la modificación de plazos y esquemas de evaluación, además de la capacitación emergente de los profesores para hacer frente a las nuevas formas de educar a distancia como manera preventiva, el empleo de simuladores y la entrega de memorias USB, esto último en el caso de la Universidad Veracruzana Intercultural, cuya matrícula es en su mayoría del Uxpanapa.

"Estamos esperando que la semaforización nos lleve a un momento aquí en el que podamos tener estudiantes, en el que podamos tener segmentados los grupos y que puedan terminar sus prácticas de especialidad, entonces es un proceso de adaptación muy paulatino que tenemos que ir siguiendo en este momento para el nuevo ciclo", mencionó Salazar Hernández.

REGRESO PRESENCIAL SERÍA EN ENERO PARA

QUIENES NO TIENEN ACCESO A TECNOLOGÍA

A nivel nacional las clases comenzarán virtualmente el 24 de agosto para el nivel básico, mientras que en el caso de algunas universidades públicas está previsto para el 14 de septiembre, esto ante los exámenes de admisión y la entrega de resultados en medio de la nueva normalidad generada por el Coronavirus, lo que replantearía más adelante la manera de un regreso presencial sólo para quienes no cuentan con acceso a la tecnología.

"Hemos planteado la posibilidad de que aún con el semáforo verde seguiremos en riesgo bajo, luego entonces, vamos a tratar de tener, quizá, a un académico de los que son población en riesgo que siga continuando ofreciendo sus clases en línea y también vamos a ver quién tiene la posibilidad de recibir la formación desde casa a través de educación en línea, para que entonces aquellos que no tengan acceso a las tecnologías de la información puedan acudir de manera presencial, que tomen sus clases, pero que estemos reduciendo significativamente el número de personas", dijo Carlos Lamothe.

Por su parte el director del Itesco refirió que no se puede exponer a los estudiantes ni docentes hasta en tanto no existan las condiciones sanitarias necesarias para continuar en un sistema presencial, por lo que las capacitaciones a distancia serán fundamentales hasta que se obtenga una vacuna o un tratamiento eficaz contra el Coronavirus.

"Así como están las cosas, cómo han evolucionado, creo que nos vamos a ir hasta enero; en enero es donde quizá logremos comenzar a colocar a algunos alumnos en forma presencial, sin embargo, es la época de invierno y hay otros factores: vienen los resfriados y vamos a tener que convivir con enfermedades como el Covid-19, viene el dengue y posteriormente algunas otras situaciones asociadas a enfermedades respiratorias... para enero es cuando empezaremos a tenerlo un poco más claro, es una opinión arriesga, pero siento que es así como vamos", puntualizó Bulmaro Hernández.