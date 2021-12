Itesco será sede de vacunación de refuerzo para mayores de 60

"Ya mañana empieza en Coatzacoalcos, en los mismos puntos, yo les pido que estén atentos en las convocatorias... Ustedes saben, son un promedio de un millón y medio de adultos mayores que hay que vacunar en Veracruz (...) no solamente vamos a vacunar a estos segmentos de población, lo que también nos interesa son los rezagados, no necesitan suspender ningún tratamiento, no necesitan agolparse todos, hay vacuna suficiente para todos", confirmó el delegado federal de Programas de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En sus declaraciones brindadas en la capital del estado, Manuel Huerta señaló que la jornada en Coatzacoalcos se realizará los días 14 15 y 16 de diciembre en La Alameda y el Itesco, así como el domo central de Villa Allende, a definirse aún la fecha entre estos tres días.

En Facebook, el director del Itesco, Bulmaro Salazar Hernández, es uno de los que adelantó que esta institución educativa será una de las sedes de esta jornada de refuerzo, en la que se aplicará AstraZeneca.

Por otra parte, Huerta Ladrón de Guevara añadió que además de Coatzacoalcos el municipio de Minatitlán tendrá jornada de vacunación para refuerzos, por lo que se estima que esta primera semana sean 400 mil los adultos mayores que la reciban en el estado, ya que se estima cubrir una población de millón y medio de personas.