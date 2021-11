Invita IMSS Veracruz Sur a realizarse la vasectomía sin bisturí

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 de Orizaba, doctor Alejandro Navarrete Gatica, explicó que este procedimiento consiste en una pequeña incisión que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides.

La vasectomía sin bisturí sólo impide el paso de espermatozoides, los cuales se siguen produciendo, pero son absorbidos por el organismo.

En lo que va del presente año 2021, esta unidad ha realizado, 43 procedimientos, que no interfieren en la actividad sexual, no representa riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud, no requiere hospitalización y su recuperación es tan rápida que en breve se reincorpora el paciente a sus actividades habituales.

Navarrete Gatica explicó que este método es ideal para los hombres, cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos, es un método altamente seguro, siendo su efectividad mayor a 99%.

La vasectomía, dijo, se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando el varón tenga el número de hijos planeados, haya recibido consejería, en donde se enfatice que este método anticonceptivo es de carácter permanente o definitivo, y lo solicite de manera voluntaria a su médico.

El especialista anunció que durante la semana del 16 al 20 de noviembre de 2021, se llevará a cabo una jornada intensiva de este método de Planificación Familiar, por lo cual invita a los derechohabientes interesados a que acudan con su médico familiar y soliciten el procedimiento.

Finalmente, el director de la UMF No. 1 explicó que para asegurar la efectividad de este método anticonceptivo, deberá acudir con su médico, en dónde se proporcionará una solicitud de laboratorio, para examinar una muestra del semen, después de las primeras 25 eyaculaciones, para constatar la ausencia de espermatozoides y dejar de usar el condón como método anticonceptivo de apoyo.