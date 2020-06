Interviene Policía Municipal ante manifestación de cuenta habientes en banco

La mañana del lunes intervinieron elementos de la Policía Municipal en la sucursal bancaria Banamex de la avenida Benito Juárez de la zona Centro, ya que acusan los cuentahabientes que el personal no está respetando los horarios de servicio.

De acuerdo a datos recabados en lugar esquina con la avenida Morelos, al ser una de las más demandadas hace estar a los usuarios por varias horas esperando en largas filas bajo el sol.

Es por ello que el acceso principal al banco tuvo que ser custodiado por los uniformados y así evitar que los usuarios ingresen al lugar.

"El personal nos hace estar en las filas por bastante tiempo y lo hacemos bajo el sol y no están respetando los horarios marcados de servicio", expuso un cuentahabiente.

Por su parte otra usuaria expuso que la misma situación se está replicando también en otros municipios como Minatitlán donde están cerrando temprano.

"Vivo en Ixhuatlán del Sureste fui a una sucursal bancaria a mina para más en corto estaba cerrado un banco y otro terminaron a las 10:00 horas me vengo para acá (Coatzacoalcos) con lo último que me quedaba de pasaje y una señora que igual espera turno hizo su escándalo y dijeron que iban a cerrar y ya yo me quedo sin hacer mi trámite, no se vale", manifestó.

Es preciso mencionar que cada inicio de semana en las sucursales bancarias del Centro de Coatzacoalcos se hacen largas filas, ya que esperan poder ingresar a realizar sus diversos trámites y aunque antes ya había intervenido la fuerza policíaca ante la falta de aplicación de las medidas sanitarias, los clientes no se habían quejado del servicio.