Insuficientes las fichas en la clínica 66 del IMSS de Nanchital

"El control de los pacientes con enfermedades crónicas o patológicas, son los principales contratiempos que enfrentamos los ciudadanos que acudimos a consulta médica de forma extemporánea, tengo tres días madrugando porque necesito pasar con el médico general, para que me puedan otorgar mi incapacidad, soy sospechoso de covid y no logro el pase, ya busque a través del internet y nada, mi compañía me lo solicita de lo contrario me descontaran los días por faltar", mencionó Leonardo Xolo Domínguez, del municipio de Moloacán.

Agregando el afectado, salí de mi domicilio a las cinco y media de la mañana cuando llegue a esta ciudad, habían como seis personas por delante, y hasta las ocho de la mañana me entero que ya no alcance ficha porque solo habían cuatro para la población que acudió, es más el gasto que me está generando el obtener la consulta que me dé la incapacidad que me atienda un medico particular.

"No soy la única persona que está en espera de pasar en urgencias, para ver si la doctora nos puede dar solución a nuestro problema, por ello es la inconformidad que exponemos, para que se tome cartas en el asunto, porque somos el riesgo contagio del virus, para los ciudadanos que se encuentran en el área y van por otro problema de salud a la clínica", concluyo el quejoso.