Insuficientes búfalos en sur de Veracruz para exportar al extranjero

El sur de Veracruz no cuenta con el ato bufalero suficiente para exportar a otros países, afirmó el productor pecuario Felipe Pérez pues dijo que en la región apenas si se tienen contabilizados más de 3 mil animales.



Tan solo en la zona existen 14 productores de bufalos, quienes mueven a sus animales a los corrales de engorda ubicados en los estados de Puebla, Chiapas y Tlaxcala, toda vez que Veracruz no tiene la capacidad de surtir constantemente la demanda de este mamífero.



"Hay compañeros que están mandando bufalos a corrales de engorda al centro del país, para Aguas Calientes, hay otras engordas de bufalos en Tlaxcala y en el sur, en el estado de Chiapas, el lote ganadero de bufalos aquí en el sur es pequeño todavía, no tiene la capacidad para surtir constantemente", comentó.



Al concluir el periodo de parición, Felipe Pérez expuso que hasta el momento no tienen contabilizado el número de crías que nacieron durante el periodo de diciembre y enero, lo que permitirá un incremento en el ato bufalero de la zona.



"Acaba de terminar la parición ahorita en enero, no se ha hecho el conteo de cuatas crías nacieron, pero para el próximo mes ya sabremos un aproximado de cuánto coraje hay, es bueno para nosotros, el 2021 no fue tan malo como los anteriores, a pesar de la pandemia el campo no deja de trabajar", detalló.



Con respecto a la venta de la carne de búfalo, indicó que en Coatzacoalcos sólo hay tres establecimientos que se dedican a comercializarla y su precio oscila entre los 140 y 145 pesos, 20 pesos menos que la carne de res.