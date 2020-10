Insostenibles fallas de energía eléctrica en Villa Allende: Keren Prot

Durante el último mes a la fecha todos los días se registran apagones de energía eléctrica en Villa Allende, situación que ya es insostenible para los 30 mil habitantes, informó la Regidora Keren Prot Vázquez.

En rueda de prensa la funcionaria hizo un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para que atiendan está problemática que les afecta desde el 2016.

" Hacemos un llamado fuerte a las autoridades ya Villa Allende no puede seguir con esta situación, hay personas enfermas que necesitan la energía y que tienen que suspender sus tratamientos, este mes no hay un día que no tenga reporte de falta de luz", dijo.

Indicó que esto se debe a robos de conductores de luz, y por lo obsoleto de los transformadores.

Prot Vázquez indicó que ya se acudió a las oficinas de gerencia de distribución de la Comisión Federal de Electricidad del estado sin embargo, esto no ha sido suficiente.

"Lo que queremos una solución real, el día miércoles tengo una reunión con el gerente de división en Xalapa y esperemos tener una buena respuesta", agregó.

Finalmente indicó que la alternativa inmediata es la colocación de las líneas de CFE por el túnel sumergido, que costaría aproximadamente siete millones de pesos, por lo que es necesario que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez solo autorice el permiso para que esté proyecto se lleve acabo.

" Esta es la alternativa más rápida y factible y queremos estar enterados de la próxima visita para poder exponerle el tema, porque CFE ya tiene este proyecto", finalizó.