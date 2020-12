Insisten a ambulantes del centro de Coatzacoalcos no vender pirotecnia

El titular de la dirección de comercio, Miguel Espinoza Villegas exhortó a los vendedores ambulantes a evitar vender pirotecnia, debido a que está prohibido especialmente en la zona Centro de Coatzacoalcos.

"La pirotecnia únicamente la pueden vender los comerciantes que se instalaron en la Expo Feria, personas que sean sorprendidas se procederá a través de las Fuerzas Armadas para que hagan el decomiso correspondiente", comentó.

En este sentido, informó que hasta ahora no han detectado a ningún comerciante vendiendo pirotecnia, no obstante espera que no incurran en este delito.

"Sucede que llegan comerciantes de otros estados y venden pirotecnia en la ciudad, nos dicen que no sabían que estaba prohibido, pero desconocer la Ley no te exime de la responsabilidad, entonces hacemos el exhorto que no se puede vender pirotecnia en la calle", mencionó.

Por último, aseguró que no se otorgaron más permisos para vendedores ambulantes en la zona Centro, por lo que explicó que se mantiene el mismo número, sin embargo harán operativos para supervisar el espacio que ocupa cada uno de ellos, algunos son de uno, dos o tres metros.