Inseguridad consterna a madres porteñas; solicitan justicia y mayor vigilancia

"Queremos mayor seguridad, perder a un hijo es doloroso, ya no estamos seguras, día a día vivimos con mayor inseguridad no podemos seguir así, queremos justicia y que encuentren a los culpables"

Maribel Martínez

Madre de familia

"Queremos mayor seguridad para nosotras las mujeres porque no podemos andar en la calle solas, no sabemos si caminando nos pueden hacer algo, al menos yo cuando salgo de trabajar en las noches no hay ningún policía y me da pánico"

Elizbetzy Molina Hernández

Joven

"Queremos seguridad, uno sale a trabajar y dejamos a nuestros hijos confiados de que en casa están a salvo y no es así, queremos justica"

Ruby Aquino

Madre de familia

