Inician jornada de prevención del VIH en Coatzacoalcos

Con una campaña de impulso a la prevención y la no discriminación dio inicio la jornada en el marco del Día Internacional de Respuesta ante el VIH, realizado en coordinación con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos y la Jurisdicción Sanitaria 11, en el que se recalcó que todas las personas tienen derecho a la salud sin importar las enfermedades que tengan.

"Es sumamente importante que los pacientes que ya viven con VIH tengan un apego al tratamiento para permitir que ellos tengan las menores complicaciones posibles y se reintegren a la sociedad como cualquier otra persona normal", mencionó Gerardo Bajonero Saavedra, jefe de la Jurisdicción Sanitaria XI.

Al cuestionarle sobre la cantidad de pacientes con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), no reveló cifras, sólo aclaró que es en el Centro Ambulatorio para la Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), en donde se da atención garantizada a quienes fueron contagiados, a fin de que no suspendan sus tratamientos y tengan una mejor calidad de vida en caso de no tener derechohabiencia en otras instituciones públicas de salud.

"El número de pacientes por su puesto que va a ser variable, cada día recibimos pacientes nuevos y egresan otros pacientes por diferentes causas, de tal manera que el movimiento de pacientes es algo dinámico... la concentración de los casos en determinado lugar o espacio del estado depende de múltiples factores, dentro de los cuales están los sociales, de tal manera que las características de Coatzacoalcos son muy propias, sui géneris, para esta situación, estamos hablando de un área eminentemente con flujo migratorio y mucho movimiento social, de tal manera que estas características no las tienen estos municipios, así que no han cambiado las cosas", detalló Bajonero Saavedra.

Este año el Día Internacional de la Respuesta ante el VH/Sida tuvo como lema 'Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida', en el que es necesario sumar esfuerzos para abatir la discriminación a la que se enfrenta la mayoría de personas con este padecimiento.

"Estamos hablando de prevención, de no discriminación al paciente, es algo que la gente tiene que entender: el ser portador de VIH no tiene porqué representar ningún problema para la sociedad, para nadie ... cuando hablamos de responsabilidad compartida estamos hablando de la responsabilidad de la sociedad y de la que tiene el paciente para llevar un control médico y evitar contagiar a otra persona... la discriminación no debe existir no nada más a los pacientes de VIH, sino para todos, porque todos tenemos el mismo derecho a la protección de la salud, está en la constitución y no se garantiza bajo ninguna circunstancia la discriminación a cualquier persona", puntualizó Gerardo Bajonero.