Inicia registro de aspirantes a candidatos independientes en Coatza

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 11, Bulmaro Cruz Hernández, anunció el inicio del proceso de registro para todos los ciudadanos que aspiren a contender como candidatos a la diputación federal por la vía independiente.

Mencionó que quienes aspiren a ser candidatos por la vía independiente tendrán que cumplir una serie de requisitos, entre ellos no haber sido sancionados por violencia familiar o doméstica, no haber incurrido en violencia política de género y no ser deudor de pensiones alimenticias.

Además tendrán que reunir el uno por ciento de firmas de la lista nominal de electores en el Distrito de Coatzacoalcos, que hasta el 31 de agosto pasado era de 298 mil 799 electores, es decir, alrededor de 5 mil 976 firmas para obtener la candidatura, las cuales serán cotejada por el INE.

Los aspirantes tendrán del 2 de diciembre al 31 de enero del 2021 para juntar las firmas y en ese lapso no podrán gastar más de 143 mil pesos de sus propios recursos que serán fiscalizados por el instituto.

Los ciudadanos que cumplan con todos los requisitos, incluyendo el registro de firmas, podrán ser aprobados como candidatos independientes y podrán registrarse del 22 al 29 de marzo del próximo año.

Al ser considerados como candidatos independientes, recibirán recursos del INE para realizar su campaña, mismos que no deberán de exceder la cantidad de un millón 650 mil pesos.

Cabe señalar que en la elección federal del 2015 se registraron dos candidatos independientes a la diputación federal en Coatzacoalcos, Roberto García Alonso y Esteban Valles Martínez, mientras que la elección federal del 2018 no contó con candidatos de este tipo.