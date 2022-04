Manuel Huerta comentó que estos operativos extraordinarios estarán activos hasta el 13 de abril y expresó que pasando la Semana Santa hasta finalizar el mes de abril seguirán vacunando a este sector. Explicó que principalmente se aplicará el biológico AstraZeneca y para los menores de 15 a 17 años que recibirán su segunda dosis, será Pfizer.

Huerta señaló que este operativo comienza a partir de hoy, y se hace con el fin de atender en un periodo de uno o dos días a los municipios donde hay más rezagos, además de los centros urbanos donde se concentra una mayor población que también falte de recibir alguna dosis.

Huerta dijo que después de 10 semanas de mantener contenida la epidemia y de los resultados positivos de las jornadas en la reducción de contagios y desenlaces fatales, han bajado los niveles de asistencia a los operativos. Sin embargo, expresó que no hay que bajar la guardia y para consolidar la inmunización del pueblo veracruzano, por eso se llevarán a cabo estas actividades.

En otro orden, el funcionario destacó que los porcentajes de población vacunada en la entidad están en números altos; comentó que asciende a más del 80 por ciento la gente que ya tiene al menos su segunda dosis.

Finalmente, respecto a la vacunación para los menores de edad, dijo que no hay lineamientos de la OMS para atender a la población de menor de 12 años ya que no son población de riesgo, pero para los jóvenes de este sector de 12 a 17 años que tengan alguna comorbilidad pueden registrarse para recibir su vacuna, para cualquier otro caso no hay indicaciones de atenderles.