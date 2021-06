Índices delictivos cayeron 46%: Víctor Carranza

"Yo camino solo, ando en la noche en el malecón... Sabíamos que no teníamos ni Policía Municipal, dependíamos de un mando en 2017, ahorita están certificados 416 elementos, somos la policía en todo el estado que mayor número de elementos tiene, certificados y mayor salario en todo el estado... no sé qué hicieron las demás administraciones ni me interesa", señaló Carranza Rosaldo.

El presidente indicó que prueba de la disminución del índice delictivo se refleja en los últimos dos resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en los que Coatzacoalcos dejó de aparecer en los primeros lugares como ciudad insegura.

"Hemos bajado en estos tres años y medio más del 46% de los índices que hay, se han hecho muy buenas capturas en estas estrategias del Gobierno Federal y el Gobierno Estatal... hay que invitar y darle confianza a los inversionistas, a nosotros nos toca la parte de infraestructura, de seguridad, eso es competencia nuestra", afirmó Víctor Carranza.

Apenas el miércoles pasado los asaltos a pasajeros de taxi volvieron a Coatzacoalcos, la víctima fue un hombre al que tres sujetos más golpearon salvajemente.

