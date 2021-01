Incrementan 12.8% tarifa del túnel sumergido en 4 años

Un 12.8% es el incremento en la tarifa que el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos tuvo desde su arranque hasta la fecha, pues este jueves sin previo aviso aumentaron un peso el peaje, quedando el cruce de vehículos ligeros en 39 pesos, pese a que se suspendió el servicio en el paso de lanchas ante el paso del Frente Frío 32.

Es preciso mencionar que el Túnel Sumergido se inauguró el 27 de abril de 2017 con una tarifa de 34 pesos para automóviles y camionetas tipo Pick Up, pero ésta sólo duraría poco más de un año, ya que el 9 de febrero de 2018 el importe pasó a los 35 pesos sin avisar ni dar una justificación.

"Es lamemtable que la concesionaria del Túnel Sumergido tome esta decisión sin antes hacer un estudio a fondo de lo que conlleva incrementar a un peso el peaje y más en estos momentos que el transbordador no está brindando el servicio, se están aprovechando de que el transbordador no está brindando el servicio para aumentar el peaje y definitivamente la gente tenemos que tomar esa alternativa porque no hay otra vía para llegar a Coatzacoalcos", externó Keren Prot Vázquez, regidora séptima y nativa de Villa Allende.

Para 2019 el peaje pasó a los 37 pesos, mientras que el 23 de enero de 2020 quedó finalmente en 38 pesos, es decir, en tan sólo cuatro años de operación Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), empresa concesionaria, incrementó cinco pesos el peaje.

Y es que cada año, la empresa concesionada a Carlos Slim por 45 años, incrementa la tarifa, aunque en esta ocasión coincidió con el cierre a la navegación mayor y menor en Coatzacoalcos a causa del Frente Frío 32 y sin avisar de esto a los habitantes tanto de la cabecera municipal como de Villa Allende.

"En ocasiones hemos hecho llegar oficios de las tarifas del túnel como residentes, créeme que los oficios están con los funcionarios correspondientes, en su momento le hicimos llegar el oficio a la senadora que es de Villa Allende, Claudia Balderas, para solicitar el apoyo de la tarifa de residente y nos dio una contestación bastante ilógica de que no se podía; a la otra persona que le hicimos llegar un oficio y que se comprometió que iba a meterlo en la orden del día fue a la diputada federal Tania Cruz, y pues hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta favorable para los habitantes de Villa Allende y ya se acercan elecciones, van a estar solicitando el apoyo de la ciudadanía y obviamente va a ser imposible apoyar a personas que nunca han hecho nada por Villa Allende", puntualizó Keren Prot.

Tarifas Túnel Sumergido

- Motociclistas 19 pesos.

- Autos ligeros 39 pesos.

- Unidades de 2 y 3 ejes, 68 pesos.

- Camiones de 4 y 5 ejes 139 pesos.

- Unidades de ,7, 8 y 9 ejes, 202 pesos.